Senadora Balladares (RN) plantea que “ni el Senado ni la Cámara tienen unas mayorías claras”

La senadora recientemente asumida y secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, reconoció este jueves que las mayorías en el Congreso son poco “claras”.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, la dirigente valoró que su sector tenga la presidencia de las dos cámaras, de la mano del diputado Jorge Alessandri (UDI) y de la senadora Paulina García (RN) y aseguró que ello “refleja lo que puede llegar a ser el trabajo legislativo”.

“Creo que estamos partiendo un nuevo ciclo político donde efectivamente la buena fe que debemos tener entre las distintas instituciones es demasiado importante para el buen trabajo. Si yo parto desde la desconfianza, si parto desde la negativa, obviamente va a costar mucho más avanzar”, añadió.

De todas maneras, reconoció que “más que dominios más o menos, nosotros siempre dijimos, ninguna de las dos, ni el Senado ni la Cámara, tienen unas mayorías claras".

“Aquí lo que se trataba era de construir mayorías, y en eso Renovación Nacional siempre tenemos la vocación de construir esas mayorías. Y lo dijimos antes, nosotros íbamos a estar disponibles a conversar, a generar acuerdos. A mí en lo personal, que me toca estar en el Senado, me gustaba mucho la idea de tener un acuerdo amplio con fuerzas de centro izquierda, de izquierda, del Socialismo Democrático, porque creo que le hace bien al Senado y le hace bien al país”, afirmó.

Asimismo, Balladares planteó que el fracaso del acuerdo administrativo entre el oficialismo, la DC y el PDG por la mesa de la Cámara Baja “demuestra una realidad, no existen unas mayorías claras. La mayoría en la Cámara fue una mayoría más bien pequeña, que hay que cuidar, que hay que trabajar, y obviamente eso nos demanda a todos, tanto a los partidos como al Ejecutivo, cómo vamos a entablar una buena relación con el Congreso para que los proyectos que se necesitan salgan como correspondientes".

“Las discusiones de ayer probablemente se transforman algunas veces más sobre las personas que sobre el fondo de cuál es el proyecto colectivo, y en el caso del trabajo en adelante es sobre ideas, sobre cuáles son las mejores propuestas o ideas para sacar adelante al país. Por lo tanto creo que en ese espacio, en el espacio del trabajo ya práctico del Congreso, claramente siempre se pueden abrir espacios con el PDG", precisó.

