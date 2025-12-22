Desde la Redacción: Ximena Ossandón propone a Matthei como ministra de Seguridad de Kast
Entrevistada por Juan Andrés Quezada y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, la diputada de Renovación Nacional dijo que "si hay alguien que tiene las piochas para ser ministra de Seguridad es Evelyn Matthei”. La parlamentaria, además, instó al Presidente electo José Antonio Kast a que su gobierno "tiene que avanzar en consensos" aunque advirtió por las eventuales críticas de Johannes Kaiser. "Podría tildarlos de derechita cobarde", dijo.
