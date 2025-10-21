Detención ciudadana: vecinos de Laguna Verde amarran a delincuente a un auto y lo arrastran por un camino de tierra

Durante la mañana de ayer, vecinos de la calle Los Álamos en Laguna Verde, detuvieron a un hombre que había asaltado una casa la noche anterior.

El primer robo, ocurrió a eso de las 23:00 horas del lunes, mientras el dueño de casa se encontraba fuera del domicilio. Al llegar, se percató que la reja y puerta de entrada habían sido manipuladas.

Por este motivo, al día siguiente, habría ido a comprar material para arreglar las chapas.

Lo sorprendente, es que el mismo sujeto -que ya había sido captado robando por otros vecinos del sector- estaba dentro del lugar, sustrayendo el resto de especies que no se había llevado la noche anterior.

Según información de Carabineros, se produjo una pelea que culminó con los residentes del lugar interviniendo y amarrando al delincuente.

Luego, la víctima del robo y un tercero, ataron al antisocial a su vehículo y lo arrastraron por un camino de tierra.

Finalmente, lo entregaron a Carabineros y pasó a control de detención.

El delincuente fue identificado como Pablo Mella, de 28 años, y solo tuvo lesiones de carácter leve.