Detienen a tres menores de edad por violento robo a servicentro en San Bernardo: uno tiene solo 13 años

Pasadas las 23:00 horas un grupo de cinco delincuentes llegó al lugar en una camioneta Chevrolet SUV, vehículo con encargo por robo.

Cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento exacto en que cuatro de los cinco involucrados bajaron del auto con pistolas y fierros, para así intimidar a los trabajadores.

Sustrajeron especies y alrededor de 100 mil pesos en efectivo, para luego darse a la fuga.

De momento, tres delincuentes fueron detenidos y de acuerdo a antecedentes entregados por Carabineros, los individuos fueron capturados en una plaza de la población San Luis, en la comuna de Maipú. Todos son menores de edad: dos tienen 16 años, mientras el restante tan solo 13.