Dramáticos registros de los masivos incendios que están afectando a España

Las autoridades se vieron obligadas a activar el Plan Estatal General de Emergencias, por los incendios forestales que se declararon la tarde de este lunes en seis regiones del país: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid.

Miles de personas han tenido que ser evacuadas de sus viviendas por la cercanía de las llamas, mientras que la capital, Madrid, está siendo cercada por el fuego.