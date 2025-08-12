Dramáticos registros de los masivos incendios que están afectando a España
Según informan medios españoles, las altas temperaturas están favoreciendo la propagación de las llamas, obligando a la evacuación de miles de personas.
Las autoridades se vieron obligadas a activar el Plan Estatal General de Emergencias, por los incendios forestales que se declararon la tarde de este lunes en seis regiones del país: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid.
Miles de personas han tenido que ser evacuadas de sus viviendas por la cercanía de las llamas, mientras que la capital, Madrid, está siendo cercada por el fuego.
