El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

La ofensiva israelí ha convertido los edificios en ruinas, principalmente en el norte de Gaza y en Ciudad de Gaza, tras el ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Según datos entregados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el 92% de las 436 mil viviendas de Gaza han sido destruidas o han quedado inhabitables, el 81% de las carreteras y calles han quedado inutilizadas, mientras que el 70% de las estructuras viales presentan graves daños.

El sector agrícola, también ha sufrido los embates de la guerra: el 83% de las tierras que antes se utilizaban para el cultivo, han sido arrasadas, y a eso se suma también pozos de agua y la mayoría de los invernaderos de acuerdo con un informe de Naciones Unidas publicado en abril de 2025.