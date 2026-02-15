El arte de influir: Keka Lamarca

Keka Lamarca lleva 27 años practicando pilates -si mucho antes de que fuera tendencia- y todavía lo cuenta con la fascinación de una alumna del primer día. Luego de terminar sus estudios de literatura y estética partió a NYC para estudiar en la escuela de Joseph Pilates. Pero lo suyo no es sólo el ejercicio: es filosofía. Una que entiende el pilates como meditación en movimiento, como ciencia del control, como higiene mental. Por eso, en un mundo acelerado, ruidoso y muchas veces superficial, ella ofrece algo radicalmente distinto: profundidad.
