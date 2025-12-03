El áspero cruce entre Sichel y Alejandra Valle por rechazo a calle que llevaría nombre de Héctor Noguera 

La propuesta fue conversada días después del fallecimiento del artista con su familia, el rector de la Universidad Católica y la vicepresidenta del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), quienes estuvieron de acuerdo.

Sin embargo, este miércoles concejales rechazaron el renombre de la calle.

Según argumentaron en el concejo municipal, la medida estaba generando división entre los vecinos, ya que algunos estaban preocupados de los efectos secundarios de cambiar el nombre de la calle.

Es ahí cuando la concejala y periodista Alejandra Valle, citó las propias palabras de Sichel: “‘Esto se hizo sin consultar a vecinos de esta calle, no evalúan costos, la democracia es fondo y forma. No podemos tomar decisiones, sino por el bienestar de los vecinos de Ñuñoa y lo que les pase a quienes viven en la calle. Como alcalde, voy a respetar eso siempre’. Son sus propias palabras y las voy a respetar”, dijo.

Con evidente molestia, Sichel le respondió: “Sí se hizo consulta”, y fue interrumpido por la comunicadora.

“¡Estoy hablando yo, concejala! Y yo la escuché con todo respeto. La verdad es que se hizo consulta, lo hizo la Dideco, el administrador habló particularmente con el edificio”, recalcó el edil, evidentemente molesto.