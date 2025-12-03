VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    El áspero cruce entre Sichel y Alejandra Valle por rechazo a calle que llevaría nombre de Héctor Noguera 

    El concejo municipal de Ñuñoa rechazó la iniciativa que buscaba cambiar el nombre de la calle Jorge Washington a Héctor Noguera, con tres votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    La propuesta fue conversada días después del fallecimiento del artista con su familia, el rector de la Universidad Católica y la vicepresidenta del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), quienes estuvieron de acuerdo.

    Sin embargo, este miércoles concejales rechazaron el renombre de la calle.

    Según argumentaron en el concejo municipal, la medida estaba generando división entre los vecinos, ya que algunos estaban preocupados de los efectos secundarios de cambiar el nombre de la calle.

    Es ahí cuando la concejala y periodista Alejandra Valle, citó las propias palabras de Sichel: “‘Esto se hizo sin consultar a vecinos de esta calle, no evalúan costos, la democracia es fondo y forma. No podemos tomar decisiones, sino por el bienestar de los vecinos de Ñuñoa y lo que les pase a quienes viven en la calle. Como alcalde, voy a respetar eso siempre’. Son sus propias palabras y las voy a respetar”, dijo.

    Con evidente molestia, Sichel le respondió: “Sí se hizo consulta”, y fue interrumpido por la comunicadora.

    ¡Estoy hablando yo, concejala! Y yo la escuché con todo respeto. La verdad es que se hizo consulta, lo hizo la Dideco, el administrador habló particularmente con el edificio”, recalcó el edil, evidentemente molesto.

    Más sobre:NacionalÑuñoaConcejo MunicipalHéctor NogueraTeatro UC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Torrent por la segunda ronda de la Copa del Rey

    DAF Chile y ANAC acuerdan impulsar la movilidad sostenible con tecnología Euro 6

    Dirigente de Peñarol se resigna al retorno de Brayan Cortés a Colo Colo: “99% que no sigue en el club”

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Regiones de O’Higgins y Valparaíso: declaran alerta roja en las comunas de Las Cabras y Olmué por incendios forestales

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Servicios

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Cobreloa por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Cobreloa por TV y streaming

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Regiones de O’Higgins y Valparaíso: declaran alerta roja en las comunas de Las Cabras y Olmué por incendios forestales
    Chile

    Regiones de O’Higgins y Valparaíso: declaran alerta roja en las comunas de Las Cabras y Olmué por incendios forestales

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Raúl Soto, el nombre que asoma como nuevo presidente del PPD

    TikTok anuncia su primer proyecto en América Latina por más de US$37.000 millones
    Negocios

    TikTok anuncia su primer proyecto en América Latina por más de US$37.000 millones

    Transvip se adjudica licitación para ser parte del transporte del Aeropuerto de Santiago por los próximos cinco años

    Banco Bice inicia el cierre de sucursales tras fusión con Security

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año
    Tendencias

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Torrent por la segunda ronda de la Copa del Rey
    El Deportivo

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Torrent por la segunda ronda de la Copa del Rey

    Dirigente de Peñarol se resigna al retorno de Brayan Cortés a Colo Colo: “99% que no sigue en el club”

    Nuevo reconocimiento para Erick Pulgar: volante de Flamengo es incluido en equipo ideal de la Copa Libertadores

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Spotify 2025 en Chile: Kidd Voodoo es el artista chileno más escuchado y el reggaetón el género más popular
    Cultura y entretención

    Spotify 2025 en Chile: Kidd Voodoo es el artista chileno más escuchado y el reggaetón el género más popular

    Devoción por Toy Story 3, desprecio por Paul Dano: la curiosa lista de Tarantino con las mejores cintas del siglo XXI

    Mr. Bungle aterriza en Concepción como parte de su gira sudamericana

    Reino Unido: El giro a la derecha de los laboristas, una “decepción inmensa” para muchos partidarios
    Mundo

    Reino Unido: El giro a la derecha de los laboristas, una “decepción inmensa” para muchos partidarios

    Tribunal Constitucional de Polonia ilegaliza al Partido Comunista

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi desición de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”