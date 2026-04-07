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    Kast detalla los proyectos que buscan sancionar y combatir la violencia escolar

    Entre las principales medidas anunciada por el mandatario, buscan entregar más herramientas a los docentes para controlar el orden en las aulas, sanciones por interrumpir las clases, prohibición de capuchas, gorros, y la revisión de mochilas. Otras de las duras sanciones anunciadas por el Presidente, sería la inhabilitación a estudiantes para acceder a la gratuidad en la educación superior en el caso que sean sancionados por esta la ley.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
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