El duro análisis de Axel Kaiser: “Jara representa a un partido totalitario con una ideología genocida”
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el abogado y filósofo Axel Kaiser comentó su nuevo libro "Nazi-Comunismo", en el que plantea que existen similitudes entre ambas ideologías. Sobre contingencia, arremetió contra la "elite" por "permitir" que una de los dos candidatos presidenciales sea del Partido Comunista, cuestionó las credenciales democráticas del oficialismo por apoyar a Jeannette Jara y también lanzó sus dardos contra la centroderecha. "En buena hora desapareció Chile Vamos", dijo.
