    El gesto de Boric a Tohá durante inauguración de la remodelación de Plaza Baquedano

    Durante la inauguración de la renovada Plaza Baquedano, las miradas estuvieron puestas en el Presidente Gabriel Boric que presidió la instancia junto a su hija Violeta en brazos, además de la de la participación de la exsecretaria de Estado, Carolina Tohá.

    Por 
    Catalina Bórquez

    El Presidente Gabriel Boric, acompañado de su hija Violeta, encabezó la inauguración de la remodelación de Plaza Baquedano, en el marco del Proyecto Alameda Providencia.

    Al momento de tomar la palabra el mandatario valoró el trabajo de distintas mujeres que participaron del proyecto y sorprendió con un gesto a la ex Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

    “Casi puras mujeres hicieron esto posible, no podía ser que habláramos puros hombres y, hay una mujer que también tuvo muchas reuniones, dio la pelea para que esto saliera adelante y hoy como ciudadana la quiero invitar a dirigir unas palabras”, dijo el Jefe de Estado.

    Además también invitó a las artistas, Norma Ramírez y Mariana Silva, quienes fueron las encargadas de realizar la obra “Lucila”, un homenaje en el marco de los 80 años del Premio Nobel de Literatura recibido por la poetisa chilena en 1945.

