El gesto de Boric a Tohá durante inauguración de la remodelación de Plaza Baquedano

El Presidente Gabriel Boric, acompañado de su hija Violeta, encabezó la inauguración de la remodelación de Plaza Baquedano, en el marco del Proyecto Alameda Providencia.

Al momento de tomar la palabra el mandatario valoró el trabajo de distintas mujeres que participaron del proyecto y sorprendió con un gesto a la ex Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

“Casi puras mujeres hicieron esto posible, no podía ser que habláramos puros hombres y, hay una mujer que también tuvo muchas reuniones, dio la pelea para que esto saliera adelante y hoy como ciudadana la quiero invitar a dirigir unas palabras”, dijo el Jefe de Estado.

Además también invitó a las artistas, Norma Ramírez y Mariana Silva, quienes fueron las encargadas de realizar la obra “Lucila”, un homenaje en el marco de los 80 años del Premio Nobel de Literatura recibido por la poetisa chilena en 1945.