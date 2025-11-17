El impactante registro del derrumbe de una mina en la República Democrática del Congo
Las cifras preliminares hablaban de 40 fallecidos, pero el Gobierno regional ha fijado un balance oficial de 32 muertos.
El ministro regional del Interior, Roy Kaumba, señaló que las operaciones de búsqueda “continúan”, tras el derrumbe de un puente clandestino que mineros irregulares utilizaban para colarse en una concesión privada situada en la localidad de Mulondo.
El acceso a la instalación estaba prohibido producto de “fuertes lluvias”, pero un grupo forzó la entrada.
Kaumba señaló que las víctimas fallecieron ahogados tras caer a una zanja de seguridad que estaba inundada con el agua de la lluvia.
