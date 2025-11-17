El impactante registro del derrumbe de una mina en la República Democrática del Congo

El ministro regional del Interior, Roy Kaumba, señaló que las operaciones de búsqueda “continúan”, tras el derrumbe de un puente clandestino que mineros irregulares utilizaban para colarse en una concesión privada situada en la localidad de Mulondo.

El acceso a la instalación estaba prohibido producto de “fuertes lluvias”, pero un grupo forzó la entrada.

Kaumba señaló que las víctimas fallecieron ahogados tras caer a una zanja de seguridad que estaba inundada con el agua de la lluvia.