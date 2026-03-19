El momento en que exfiscal Manuel Guerra es esposado para ser trasladado a Capitan Yáber

La medida fue solicitada por el Ministerio Público y las partes querellantes, tras ocho jornadas de formalización.

Según resolvió el juez Guillermo Rodríguez, existe un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que justifica la aplicación de la cautelar.

Guerra debetá cumplir la medida en Capitán Yáber mientras avanza la investigación, que tiene un plazo de 45 días.