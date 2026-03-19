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    El momento en que exfiscal Manuel Guerra es esposado para ser trasladado a Capitan Yáber

    El 4º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva del exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, imputado por delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto, en el marco de su relación con Luis Hermosilla, bajo el denominado Caso Audio.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    La medida fue solicitada por el Ministerio Público y las partes querellantes, tras ocho jornadas de formalización.

    Según resolvió el juez Guillermo Rodríguez, existe un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que justifica la aplicación de la cautelar.

    Guerra debetá cumplir la medida en Capitán Yáber mientras avanza la investigación, que tiene un plazo de 45 días.

    Más sobre:NacionalCaso AudioManuel GuerraLuis Hermosilla

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