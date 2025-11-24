El Pentágono “lanza un misil” al mundo del cine

La película generó una respuesta oficial del Pentágono por “subestimar el poder de EE.UU.” ante una amenaza planetaria, y reavivó el debate sobre los límites de la defensa antimisiles estadounidense.

La trama de “A House of Dynamite” relata un ataque nuclear que logra superar los sistemas de defensa y alcanza a la ciudad de Chicago, pese a un lanzamiento de misiles interceptores desde Alaska.

Esta representación, fue objeto de críticas por parte de la Agencia de Defensa de Misiles (MDA, por sus siglas en inglés), que, en un memorando interno fechado el 16 de octubre y obtenido por Bloomberg, cuestionó la veracidad del desenlace mostrado en la película. Paula Frederick nos cuenta los detalles.