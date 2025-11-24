BLACK SALE $990
    El Pentágono “lanza un misil” al mundo del cine

    El ministerio de Defensa de los Estados Unidos, manifestó su molestia por la trama de la última película de la directora Kathryn Bigelow, "A House of Dynamite", un thriller político apocalíptico estrenado recientemente en Netflix. 

    Paula Frederick y Pablo Gándara

    La película generó una respuesta oficial del Pentágono por “subestimar el poder de EE.UU.” ante una amenaza planetaria, y reavivó el debate sobre los límites de la defensa antimisiles estadounidense.

    La trama de “A House of Dynamite” relata un ataque nuclear que logra superar los sistemas de defensa y alcanza a la ciudad de Chicago, pese a un lanzamiento de misiles interceptores desde Alaska.

    Esta representación, fue objeto de críticas por parte de la Agencia de Defensa de Misiles (MDA, por sus siglas en inglés), que, en un memorando interno fechado el 16 de octubre y obtenido por Bloomberg, cuestionó la veracidad del desenlace mostrado en la película. Paula Frederick nos cuenta los detalles.

