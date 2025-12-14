Elecciones 2025 | Análisis a los desafíos que tendrá el próximo gobierno y el rol que tendrá Boric
Revisa en el video el análisis que realizó la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez, la conductora de Radio Duna, Josefina Ríos; la socia directora de Criteria, Tatiana Klima y María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez sobre lo que fueron las campañas de Jeannette Jara y José Antonio Kast, las múltiples aristas que tendrá que enfrentar quien llegue a La Moneda y el rol que tendrá Gabriel Boric a partir del 11 de marzo.
