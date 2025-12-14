VOTA INFORMADO por $1100
    Elecciones 2025 | Análisis a los desafíos que tendrá el próximo gobierno y el rol que tendrá Boric

    Revisa en el video el análisis que realizó la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez, la conductora de Radio Duna, Josefina Ríos; la socia directora de Criteria, Tatiana Klima y María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez sobre lo que fueron las campañas de Jeannette Jara y José Antonio Kast, las múltiples aristas que tendrá que enfrentar quien llegue a La Moneda y el rol que tendrá Gabriel Boric a partir del 11 de marzo.

    Por 
    Alonso Vatel
     
    Paula Morales
    Más sobre:Elecciones 2025Desde la RedacciónJosé Antonio KastGabriel BoricJeannette JaraPróximo Gobierno

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Who is José Antonio Kast, the new President of Chile?

    José Antonio Kast es electo Presidente de la República 2026-2030

    Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española

    Machado afirma que para conseguir la “libertad” en Venezuela hace falta la “fuerza”

    “El primer cómputo es claro”: integrante del comando de Jara admite derrota

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Oviedo en TV y streaming

    José Antonio Kast es electo Presidente de la República 2026-2030
    José Antonio Kast es electo Presidente de la República 2026-2030

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir
    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile
    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española
    Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Machado afirma que para conseguir la “libertad” en Venezuela hace falta la “fuerza”
    Machado afirma que para conseguir la “libertad” en Venezuela hace falta la “fuerza”

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

