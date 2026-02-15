SUSCRÍBETE POR $1100
    Emergencia en Estación Central: incendio en edificio residencial obligó a evacuar a residentes

    Un incendio afectó a un edificio ubicado en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. Según informó Bomberos, el siniestro se había iniciado en un departamento ubicado en el piso 15 del inmueble, generando riesgo de propagación hacía los niveles superiores. Por la emergencia, se realizó la evacuación preventiva de los residentes, mientras los equipos trabajan para controlar el fuego y evitar su expansión.

    Catalina Bórquez
    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Alfredo Stöhwing: “Carlos Cortés era un gran colocolino, muy inteligente y apasionado”

    Muere a los 56 años Carlos Cortés, abogado penalista y director de Blanco y Negro

    Luto en Colo Colo: fallece Carlos Cortés, director de Blanco y Negro

    Trump asegura que su Junta de la Paz ya ha recaudado más de 5.000 millones de dólares para reconstruir Gaza

    Valparaíso: volcamiento en la Ruta 68 deja una mujer fallecida y cuatro lesionados

