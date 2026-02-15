Emergencia en Estación Central: incendio en edificio residencial obligó a evacuar a residentes
Un incendio afectó a un edificio ubicado en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. Según informó Bomberos, el siniestro se había iniciado en un departamento ubicado en el piso 15 del inmueble, generando riesgo de propagación hacía los niveles superiores. Por la emergencia, se realizó la evacuación preventiva de los residentes, mientras los equipos trabajan para controlar el fuego y evitar su expansión.
