¿Está pensando EE.UU. en una escalada terrestre en Irán?

Miles de soldados estadounidenses en Medio Oriente se encuentran nuevamente en estado de máxima alerta, luego que el bloqueo militar norteamericano del estrecho de Ormuz, que comenzó el lunes, plantea la posibilidad de una nueva ronda de combates en la guerra contra Irán.

El presidente Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el tráfico marítimo iraní a través del estrecho paso, luego de que las conversaciones entre funcionarios estadounidenses e iraníes en Islamabad, Pakistán, no lograran un acuerdo para poner fin a la guerra.

Durante semanas, el ejército iraní controló de facto el crucial estrecho, bloqueando gran parte del tráfico a través del paso de 34 kilómetros de ancho y perturbando la economía mundial.

Ahora, todo pende de un frágil alto el fuego que expirará el 21 de abril si ambos países no llegan a un acuerdo. Trump se ha negado a descartar el despliegue de tropas terrestres en Irán. Y en ese sentido, la prensa estadounidense señaló que el Pentágono enviará miles de tropas adicionales a la región en los próximos días.

Las fuerzas que se desplegarán incluyen a unos 6.000 soldados a bordo del portaaviones y varios buques de guerra que lo escoltan. Se espera que lleguen a fin de mes otros 4.200 efectivos, pertenecientes al Grupo Anfibio Boxer y su fuerza operativa de la Infantería de Marina.

Es probable que este refuerzo de armamento se sume a los buques de guerra que ya se encuentran en Medio Oriente, justo cuando expire el alto el fuego. Las tropas se unirán a los aproximadamente 50.000 efectivos que, según el Pentágono, participan en operaciones contra Irán.

Aunque Trump dijo que creía que la guerra en Irán podría terminar “muy pronto”, los expertos estiman que la posible incursión terrestre podría estar cerca. Esto luego que el vicepresidente JD Vance dejara clara la prioridad del país: Estados Unidos está dispuesto a intensificar el conflicto para impedir que Irán controle el arsenal de uranio que tiene. Y esa lógica no termina en la diplomacia, sino en una misión terrestre.

De concretarse sería la misión más peligrosa de las fuerzas especiales estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial: con posiciones fijas, exposición constante, drones, misiles y ataques guerrilleros las 24 horas del día.