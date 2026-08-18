Este robot supera a Usain Bolt y rompe récords saltando y corriendo

La compañía tecnológica china, Unitree Robotics, presentó un robot humanoide con sorprendentes características “deportivas”.

Como se puede ver en el registro, la máquina registró una velocidad máxima de 12,66 metros por segundo, lo que equivale a 45,6 km/h.

Además, logró realizar un salto vertical de 2 metros sin impulso imponiendo un nuevo e impresionante récord.

Hasta ahora, la máxima marca de velocidad la había impuesto un humano en 2009, cuando Usain Bolt sorprendió al mundo marcando un hito histórico en el Mundial de Atletismo de Berlín, alcanzado una velocidad de 12,42 m/s.

El robot será exhibido en los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, que desarrollará en Pekín.

En la feria participarán más de 300 empresas que exhibirán alrededor de 2.000 productos en una extensión de más de 55.000 metros cuadrados.

Entre las atracciones del evento, se esperan más de 150 novedades; desde humanoides completos, hasta manos articuladas, sensores de fuerza, módulos articulares y chips.