Expectación por gabinete de Kast: ¿qué nombres suenan y qué perfil se busca para los ministerios?
Entrevistado por Rocío Latorre y Rodrigo Álvarez en la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, abordó los distintos personeros del Partido Republicano, Chile Vamos, independientes e incluso de libertarios que asoman para integrar el gabinete de José Antonio Kast. Además, abordó qué implica la postergación de la decisión sobre el apoyo -o no- de la candidatura de Bachelet a la ONU.
