SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Expectación por gabinete de Kast: ¿qué nombres suenan y qué perfil se busca para los ministerios?

    Entrevistado por Rocío Latorre y Rodrigo Álvarez en la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, abordó los distintos personeros del Partido Republicano, Chile Vamos, independientes e incluso de libertarios que asoman para integrar el gabinete de José Antonio Kast. Además, abordó qué implica la postergación de la decisión sobre el apoyo -o no- de la candidatura de Bachelet a la ONU.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónLo que tienes que saberJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Desde la Redacción | Expectación ante gobierno de Kast y por qué postergó decisión sobre postulación de Bachelet a la ONU

    Liderar en la era de la IA, acelerando el cambio

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    Temblor hoy, martes 23 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 23 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes
    Chile

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan
    Negocios

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Liderar en la era de la IA, acelerando el cambio

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques
    Tendencias

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Qué se sabe de la muerte de Vince Zampella, el cocreador de Call of Duty

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena
    El Deportivo

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena

    ¿Palo para Paqui? El mensaje de Joaquín Montecinos en las redes a minutos de que Meneghini fuera elegido como DT de la U

    “Franja en el pecho, pelota al pie”: el libro que desvela la identidad de la UC en la voz de sus grandes referentes

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”
    Cultura y entretención

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

    De Candelabro a Cristóbal Briceño: así viene la edición 2026 de VAM, el gran encuentro de la industria musical

    Libro de conversaciones musicales con Jorge González se lanza en San Miguel

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela
    Mundo

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Maduro emplaza a Trump a atender “los temas de su país”: “Le iría mejor”

    Detienen a Greta Thunberg en Londres por apoyo a grupo clasificado como terrorista

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida