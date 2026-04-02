Robo a alcaldesa Macarena Ripamonti permite incautar armas y municiones en Valparaíso

La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó el robo de varias especies a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti , luego que sujetos desconocidos rompieran el vidrio de de un auto estacionado en una calle de la Ciudad Jardín y sustrajeran de su interior una mochila.

El bolso de Ripamonti mantenía en su interior un notebook Mac, tarjetas bancarias y audífonos AirPods. Uno de estos dispositivos contaba con GPS, que permitió a personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros -a cargo de las diligencias instruidas por el Turno Regional de Instrucción y Flagrancia- trasladarse hasta la comuna de Valparaíso, donde se señalaba una posible ubicación de interés.

La policía llegó hasta el cerro Playa Ancha, en el sector de Porvenir Bajo, donde luego de las diligencias se ubicaron armas de fuego, municiones y droga. En la vivienda había un ocupante, quien fue detenido y pasará a control de detención esta jornada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

En detalle, Carabineros informó que se hallaron una pistola marca Taurus calibre .40; una pistola marca FAMAE calibre 9 mm; 32 cartuchos calibre 9mm marca Luger; 44 cartuchos calibre .40 marca S&W; tres cartuchos calibre .22 marca GECO; cartuchos calibre .38 marca SP; seis cartuchos calibre 9mm distintas marcas; dos cargadores de pistola; un cargador de UZI y 1,7 kilogramos de cocaína base.

No obstante, desde la institución policial señalaron que en el domicilio revisado no se encontraron especies sustraídas a la alcaldesa Ripamonti, delito por el cual se mantienen diligencias en curso a cargo de la SIP, entre ellas, levantamiento de cámaras de seguridad.