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    Con condenados a libertad vigilada intensiva y pena efectiva para Osses y Smith: detallan sentencias del caso Huracán

    Finalmente solo Osses y Smith deberán cumplir penas efectivas de cárcel tras la investigación. Blu, Lazo y Toiber pudieron optar a la libertad vigilada intensiva.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imputados en Operación Huracán (Imagen de Poder Judicial)

    El Tribunal de Juicio Oral de Temuco detalló esta mañana la sentencia en contra de los condenados del caso Huracán, investigación que indagó la intervención por parte de miembros de la policía para poder generar pruebas falsas que inculparan a comuneros mapuches en atentados terroristas en la región de La Araucanía durante 2017.

    El pasado 9 de enero de 2026, el TOP de Temuco condenó a cinco oficiales de Carabineros de aquella época por su participación en los hechos, tras cometer los delitos reiterados de manipulación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

    Esta jornada, en el mismo tribunal, se procedió a detallar la sentencia. Primeramente, Marvin Marín Maluenda, Cristián Pérez Mancilla, Marcos Sanhueza Córdova, Darwin Vásquez Sepúlveda y Manuel Cavieres González resultaron absueltos con costas.

    Mientras tanto, el exgeneral director de Carabineros Gonzalo Blu Rodríguez resultó condenado a cinco años de presidio menor en su grado máximo. Sin embargo, el cumplimiento de la medida se reemplazó por libertad vigilada intensiva.

    En el caso del mayor Patricio Marín Lazo, el tribunal lo condenó a cinco años de presidio mayor en su grado máximo. También pudo optar a libertad vigilada intensiva.

    A pena efectiva de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo fue condenado el capitán de Carabineros Leonardo Osses Sandoval por delitos reiterados de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

    En la misma situación terminó el indicado como el creador del fallido programa “Antorcha”, Alex Smith Leay. El Poder Judicial lo condenó a 12 años de presidio mayor en su grado medio por delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y uso malicioso de instrumento público.

    Mientras tanto, Marcelo Teuber Muñoz resultó condenado a tres años y un día de presidio menor y a otros 100 días de presidio menor, los cuáles podrá cumplir en libertad vigilada intensiva.

    Finalmente, Manuel Riquelme Mardones fue condenado a 100 días de presidio menor en su grado mínimo y otros 21 días de prisión en su grado medio. Debido al tiempo que pasó cumpliendo cautelares, finalmente quedó en libertad.

    Más sobre:Operación HuracánCondenaTemucoLa AraucaníaCarabinerosCaso Huracán

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