Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán

Apelación del Gobierno al sobreseimiento de comuneros mapuches en la Operación Huracán

En el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, la jueza Rocío Pinilla Dabbadie, entregó el veredicto a los imputados por la Operación Huracán.

La Justicia declaró culpable a seis de los 11 imputados por el caso, donde se indagaba la invención de pruebas por parte de la policía uniformada para inculpar a comuneros mapuches de acciones terroristas en La Araucanía.

Los 11 imputados de la causa son: Gonzalo Alfonso Blu Rodríguez, Patricio Alejandro Marín Lazo, Leonardo Marcelo Osses Sandoval, Marcelo Iván Teuber Muñoz, Manuel Antonio Riquelme Mardones, Cristián Andrés Pérez Mancilla, Manuel Jesús Cavieres González, Marcos Rodrigo Sanhueza Córdova, Darwin Patricio Vásquez Sepúlveda y Marvin Allan Marín Maluenda; más el civil Álex Guillermo Smith Leay.

De ellos, la cúpula de oficiales fue declarada culpable.