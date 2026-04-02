Acusa abandono de la U y una millonaria deuda: el crudo relato de un hincha azul tras la trágica noche en Avellaneda

A casi ocho meses de la barbarie ocurrida en Avellaneda, en el contexto del partido entre Independiente y Universidad de Chile en Copa Sudamericana, un hincha azul rompe el silencio. Un fanático de la U, agredido por los forofos del Rojo, reveló las secuelas físicas y mentales que sufrió tras lo ocurrido la noche del 20 de agosto del año pasado.

Jaime Mora, de 57 años, relató la dura experiencia vivida en el recinto de Buenos Aires: “Mi cabeza tiene un corte de más de una cuarta. Tengo un hundimiento en el cráneo, el daño fue tremendamente brutal. No he visto fotos ni videos, ni quiero verlos”, indicó en diálogo con Meganoticias.

“Mis dedos tuvieron fracturas, no me puedo meter la mano a la cartera. Tengo pérdida de audición, un 70 u 80 por ciento de pérdida, tengo que usar audífonos”, continuó el ingeniero, gerente de la constructora Acrópolis. Hace unos días fue intervenido quirúrgicamente, por segunda vez, para reparar los daños de la fractura de cráneo. También, lógicamente, ha pasado incontables horas en rehabilitación y terapias.

Los descargos del hincha violentado en Avellaneda

Mora relata que era la segunda vez que asistía al estadio, en un viaje que también aprovechó de realizar con Pablo, su hijo menor, y amigos de él: “Era todo felicidad, después vimos que a la gente la golpeaban. Sentí que lo más seguro era quedarnos arriba, pero en algún momento se perdió el control”, aseguró.

“Vimos que venía la gente y empezamos a arrancar, y nos golpearon sin ninguna mediación. Yo le pedí a la persona que me dejara de golpear. Mi hijo fue quien me ayudó a que no me golpearan más”, añadió.

Mora también cuestiona el procedimiento realizado por las autoridades en Argentina: “Estuve detenido, esposado en la cama, porque supuestamente había agredido a alguien. Fui agredido, pero se dio vuelta el tema”, reveló.

Por otra parte, acusa abandono de Azul Azul y del presidente Michael Clark: “Tuvimos meses difíciles con mi familia. Son por lo menos 50 millones (de pesos) desde que salimos desde Argentina”, comentó. “El que quedó al debe fue Universidad de Chile. Michael Clark llevó su camiseta cuando estaba en la clínica y nunca más supe de ellos”, cerró.