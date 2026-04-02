El dispar año de las empresas de León Vial: CIC revierte sus pérdidas pero ABC cierra en rojo

El sector retail cerró el 2025 con ganancias por US$2.066 millones, equivalente a una subida de 145,9%. Si bien Falabella, Cencosud, Ripley, Tricot y SMU anotaron alzas relevantes y cerraron con número azules, dos compañías reportaron pérdidas: Hites por -US$12,9 millones, y ABC por -US$6,5 millones.

En éste último caso se produjo un empeoramiento considerando que en 2024 obtuvo ganancias por US$7,2 millones.

ABC tiene como mayor accionista a Leonidas Vial con un 28,78%. Detrás está el grupo Santa Cruz con un 20,28%, mientras que el tercer mayor accionista es Consorcio Nacional de Seguros con un 6,92%, entidad que ingresó a la propiedad a principios de este año mediante el aumento de capital por casi $20 mil millones realizado por el retailer.

En su análisis razonado, ABC explicó que durante el 2025 consolidaron “avances relevantes” en su plan de integración de ABC Din y La Polar, contexto en el que “hemos profundizado la rentabilización de nuestros metros cuadrados, materializando cierres y aperturas alineadas a nuestra estrategia, junto con iniciativas de remodelación y ampliación orientadas a fortalecer la eficiencia operativa y mejorar nuestra propuesta de valor hacia nuestros clientes”.

“Como resultado de esta transformación, logramos mejorar nuestro Ebitda, alcanzando $18.578 millones en el cuarto trimestre , lo que representa un crecimiento de 13,8% respecto al mismo periodo del año anterior”, indicaron.

En todo 2025 el Ebitda de ABC anotó un alza de 26,1% hasta los $37.547 millones.

La empresa también destacó el aumento de capital por $18.133 millones materializado parcialmente en diciembre y completado en los primeros días de enero de 2026 y la reestructuración financiera. Esto, a su juicio, “permitirá reducir el pago de intereses en aproximadamente $7.000 millones durante 2026 y en torno a $4.000 millones anuales en los años siguientes”.

Para 2026, la compañía presidida por Manuel José Vial Claro -hijo de Leonidas Vial-, proyecta que “continuaremos profundizando nuestra estrategia de rentabilidad, con foco en la optimización de gastos y en el fortalecimiento de nuestros formatos de tiendas”, y que el objetivo para el presente ejercicio es cerrar “con una estructura y una red de tiendas consolidadas, que nos permitan, a partir de 2027, capturar plenamente los beneficios del proceso de transformación iniciado con la integración entre La Polar y Abcdin”.

CIC al alza

CIC es controlada también por Leonidas Vial con un 44,02% de la propiedad, y tiene como segundo mayor accionista a José Yuraszeck con 40,18%.

La compañía logró revertir las pérdidas de $934 millones de 2024 para cerrar 2025 con ganancias de $826 millones , a pesar de que sus ingresos por actividades ordinarias cayeron 5,09%.

En su análisis razonado, la firma explicó que la caída en los ingresos obedeció a “la falta de dinamismo en el mercado de bienes durables, una situación que ha afectado transversalmente a toda la industria. Considerando este escenario y ante la ausencia de señales que indiquen un cambio de tendencia en el mediano plazo, la empresa implementó un significativo ajuste en los gastos de fabricación y administración”.

Este proceso implicó un desembolso total de $1.719 millones en concepto de indemnizaciones, cuyo período estimado de recuperación “es de aproximadamente ocho meses, permitiendo así estabilizar los resultados operativos en el corto plazo. Adicionalmente, y en la misma dirección, durante el período se realizó un cambio de bodega externa, lo que significó un gasto adicional de casi $500 millones”.

Según CIC -también presidida por Manuel José Vial Claro-, estos gastos de ajustes extraordinarios y “por única vez tuvieron un impacto en resultado final de $1.620 millones, lo que si se aislaran hubiésemos tenido un resultado positivo de $2.446 millones”.

El 2025 la compañía reportó un alza de 83,07% en su Ebitda, el que alcanzó los $8.915 millones.

“Si miramos el Ebitda del año, a pesar del resultado final ajustado, se mantuvo como porcentaje de la venta (Mg Ebitda del 9,13%) dentro de lo presupuestado y un 83% mejor que el del período anterior, lo que demuestra que la operación propia del negocio se mantiene sana”, explicó en su análisis razonado.