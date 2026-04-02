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    Evento “Travel Sale” bate récord histórico de ventas: totaliza US$62 millones y ticket promedio sube 33%

    Aunque las transacciones disminuyeron un 22%, se observó un incremento en el ticket promedio. Desde las agencias de viajes apuntan a un factor extraordinario que motivó el alza de ventas: la amenaza de incremento de tarifas de transporte.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
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    Entre el lunes 23 y miércoles 25 de marzo se llevó a cabo la edición de este año del Travel Sale, un evento de comercio online en el que distintos actores de la industria del turismo ofrecen promociones relacionadas no solo a viajes y vuelos, sino que también a alojamientos y paquetes turísticos.

    Este evento se realiza año a año desde el 2019, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Subsecretaría del Turismo, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur).

    En esta ocasión, las ventas totales conseguidas en el marco del evento totalizaron $57.287 millones, según adelantó la CCS a Pulso. Esto equivale a poco más de US$62 millones, y a un incremento de 4,3% respecto del año anterior. Con esto, las ventas del Travel Sale alcanzaron su máximo nivel desde que se realiza en evento.

    Este aumento se explica por un alza del ticket promedio de ventas, que subió un 33% alcanzando US$355 por transacción, lo que evidencia un “interés por concretar compras de mayor valor”, explican de la CCS. Es que, por el lado contrario, las transacciones disminuyeron un 22% hasta cerca de 160 mil en total.

    “El Travel Sale 2026 confirma una tendencia que venimos observando en ediciones anteriores. Los consumidores están siendo más estratégicos en sus decisiones, priorizando compras más planificadas y de mayor valor por sobre la cantidad de transacciones”, señaló la directora ejecutiva de eCommerce de la CCS, Yerka Yukich.

    “Hoy vemos un consumidor que llega más informado, con una intención de compra clara. Eso va modificando en el tiempo la dinámica del evento a medida que aumenta su madurez, pasando de ser una vitrina de exploración a una plataforma de conversión mucho más directa”, añadió.

    Las transacciones se concentraron durante las primeras horas del evento, con un 52% del tráfico total del primer día. “Este patrón da cuenta de un consumidor que llega más informado y con una intención de compra más definida, reduciendo los tiempos de exploración y privilegiando decisiones más rápidas y planificadas”, explicó el gremio del comercio.

    Durante el evento, las ventas mostraron su mayor dinamismo en la jornada inicial, con un crecimiento de 4,9%, seguido de un alza más moderada el segundo día (9,5%) y una leve caída el tercero (-0,3%).

    La secretaria general de Achet, Lorena Arriagada, destaca otro factor impulsando las ventas del Travel Sale: “El alza de los combustibles. Eso generó un incentivo concreto para adelantar decisiones de compra, especialmente en transporte aéreo y paquetes, ante la expectativa de posibles incrementos en tarifas. En ese sentido, el Travel Sale funcionó como una herramienta de resguardo para el consumidor.

    Más sobre:TurismoComercioViajesCCSTravel SaleFedeturAchetAerolíneas

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