SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Nuestro objetivo es que más gente conozca los clubes”: las novedades que marcan el arranque de la temporada 2026 de Arusa

    Dalivor Franulic, gerente general de la Asociación de Rugby de Santiago, repasa el inicio certamen que enfrentará a 10 equipos desde el próximo 11 de abril.

    Por 
    La Tercera
    Llegan las finales del rugby nacional. FOTOSRUGBYFRIENDS@

    La Asociación de Rugby de Santiago (ARUSA) presentó oficialmente su calendario 2026 en el Prince of Wales Country Club, poniendo el acento en la competitividad y la visibilidad del rugby de clubes.

    Esta temporada, diferentes equipos lucharán por meterse en los playoffs que les permitan luchar por el título. Old Mackayans, COBS, DOBS, Old Boys, Old Reds, Old John’s, Prince of Wales Country Club, Sporting RC, Stade Français y Universidad Católica se ilusionan con alcanzar el máximo trofeo.

    El certamen, sin embargo, tendrá novedades. El Top 10 tendrá transmisión a través de la plataforma 13Go, con un partido por fecha y cobertura de toda la fase final. Esta instancia arranca el 11 de abril.

    “El acuerdo con 13Go representa un avance significativo para el rugby de clubes en la capital: amplía audiencias y profesionaliza la cobertura de nuestro principal campeonato”, señaló el gerente General de Arusa, Dalivor Franulic. “Nuestro objetivo es que más gente conozca y siga el esfuerzo de clubes, jugadores y cuerpos técnicos que mantienen viva la tradición del rugby en Santiago”.

    La temporada 2026 contempla un amplio calendario que incluye Primera, Segunda, Tercera y Cuarta División; competencias formativas (M13 a M18); rugby femenino; y la categoría Masters +35.

    Las primeras fechas están programadas para generar alto interés, con clásicos tradicionales y duelos entre candidatos que prometen grandes convocatorias desde el inicio de la temporada.

    La medida llega en un momento en que la visibilidad sigue siendo uno de los principales desafíos del rugby local. ARUSA busca con esta temporada no solo consolidar la competencia en cancha, sino también abrir nuevas puertas para sponsors, aficionados y medios, generando un ecosistema más sólido para el desarrollo del deporte. El fortalecimiento del circuito de clubes se plantea como un complemento indispensable al crecimiento experimentado por la selección nacional y la franquicia profesional en el país.

    Acerca de ARUSA La Asociación de Rugby de Santiago es la entidad rectora del rugby de clubes en la zona central de Chile, encargada de organizar torneos, fomentar la formación de jugadores y promover la continuidad deportiva en todas las categorías.

    Más sobre:ArusaRugby

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Lo más leído

    1.
    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal
    Negocios

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua