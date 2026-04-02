“Nuestro objetivo es que más gente conozca los clubes”: las novedades que marcan el arranque de la temporada 2026 de Arusa

La Asociación de Rugby de Santiago (ARUSA) presentó oficialmente su calendario 2026 en el Prince of Wales Country Club, poniendo el acento en la competitividad y la visibilidad del rugby de clubes.

Esta temporada, diferentes equipos lucharán por meterse en los playoffs que les permitan luchar por el título. Old Mackayans, COBS, DOBS, Old Boys, Old Reds, Old John’s, Prince of Wales Country Club, Sporting RC, Stade Français y Universidad Católica se ilusionan con alcanzar el máximo trofeo.

El certamen, sin embargo, tendrá novedades. El Top 10 tendrá transmisión a través de la plataforma 13Go, con un partido por fecha y cobertura de toda la fase final. Esta instancia arranca el 11 de abril.

“El acuerdo con 13Go representa un avance significativo para el rugby de clubes en la capital: amplía audiencias y profesionaliza la cobertura de nuestro principal campeonato”, señaló el gerente General de Arusa, Dalivor Franulic. “Nuestro objetivo es que más gente conozca y siga el esfuerzo de clubes, jugadores y cuerpos técnicos que mantienen viva la tradición del rugby en Santiago”.

La temporada 2026 contempla un amplio calendario que incluye Primera, Segunda, Tercera y Cuarta División; competencias formativas (M13 a M18); rugby femenino; y la categoría Masters +35.

Las primeras fechas están programadas para generar alto interés, con clásicos tradicionales y duelos entre candidatos que prometen grandes convocatorias desde el inicio de la temporada.

La medida llega en un momento en que la visibilidad sigue siendo uno de los principales desafíos del rugby local. ARUSA busca con esta temporada no solo consolidar la competencia en cancha, sino también abrir nuevas puertas para sponsors, aficionados y medios, generando un ecosistema más sólido para el desarrollo del deporte. El fortalecimiento del circuito de clubes se plantea como un complemento indispensable al crecimiento experimentado por la selección nacional y la franquicia profesional en el país.

Acerca de ARUSA La Asociación de Rugby de Santiago es la entidad rectora del rugby de clubes en la zona central de Chile, encargada de organizar torneos, fomentar la formación de jugadores y promover la continuidad deportiva en todas las categorías.