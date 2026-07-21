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    Expresidente Gabriel Boric reaparece en redes sociales con un particular saludo

    El exmandatario apareció en un cómico video junto a unos jovenes, enviando un mensaje a un amigo de ellos llamado "Pedro". "Oye Pedro, acá están los Pompeyos, pescalos poh..."

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    A través de Tik Tok se viralizó la reaparición del exmandatario que aparece junto a un grupo de jóvenes que Boric hace llamar “Los Pompeyos”. Allí, envía un saludo a “Pedro”.

    “Ahí vamos a ir a Fabuloso”, dice uno de los jóvenes en el video, aludiendo al canal de streaming de YouTube de Fabrizio Copano y Pedro Ruminot, ubicado en el mismo edificio en donde Boric tiene sus oficinas.

    Más sobre:ViralBoricBoric viral

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