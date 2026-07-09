Fin de la tregua Irán-Estados Unidos: experto analiza escalada del conflicto en Medio Oriente
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el analista político Guillermo Holzmann, académico de las universidades de Valparaíso, Autónoma y Talca, explicó las razones detrás del reinicio de hostilidades entre Washington y Teherán, las implicancias para los países del golfo y por qué es inevitable, a su juicio, que hayan nuevas subidas en el precio del petróleo a nivel global.
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