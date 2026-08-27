Fin del juicio a Meta en EE.UU.| ¿Qué tan riesgosas son las redes sociales para los menores?
El gigante tecnológico que engloba a redes como Instagram y Facebook llegó a un acuerdo de $US17 mil millones en EE.UU. para terminar el juicio que enfrentaba por perjudicar la salud mental de menores de edad, junto con comprometerse a implementar cambios en las plataformas para restringir su uso por parte de ese grupo etario. En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo, Jorge Varela, calificó como "un mensaje muy importante" el hecho e instó a regular el control de las plataformas. Revisa en el video las recomendaciones del experto en la materia.
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