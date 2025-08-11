Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Según información preliminar, el hecho ocurrió durante el mediodía del pasado domingo, cuando la víctima andaba en bicicleta por la vereda.

Tras el accidente, y según se muestra en el video, Colín se percató de lo ocurrido, pero prefirió huir del lugar sin ofrecer ayuda.

El menor es alumno de uno de los establecimientos que la misma conductora dirige en la comuna, y tuvo que ser trasladado a un recinto asistencial. Tuvo una fractura en uno de sus pies, y fue dado de alta más tarde.

Desde la municipalidad de Mulchén (región del Biobío), emitieron un comunicado donde confirman que Colín estuvo involucrada en el accidente.

Tras la audiencia de formalización, el tribunal decretó arraigo nacional y suspensión de la licencia de conducir, como medidas cautelares.