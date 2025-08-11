SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que la directora DAEM de Mulchén, Mónica Colín, atropelló al menor de 11 años que iba en bicicleta.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Según información preliminar, el hecho ocurrió durante el mediodía del pasado domingo, cuando la víctima andaba en bicicleta por la vereda.

Tras el accidente, y según se muestra en el video, Colín se percató de lo ocurrido, pero prefirió huir del lugar sin ofrecer ayuda.

El menor es alumno de uno de los establecimientos que la misma conductora dirige en la comuna, y tuvo que ser trasladado a un recinto asistencial. Tuvo una fractura en uno de sus pies, y fue dado de alta más tarde.

Desde la municipalidad de Mulchén (región del Biobío), emitieron un comunicado donde confirman que Colín estuvo involucrada en el accidente.

Tras la audiencia de formalización, el tribunal decretó arraigo nacional y suspensión de la licencia de conducir, como medidas cautelares.

Más sobre:MulchénRegión del BiobíoDAEMDirectora de Educación Municipal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La banca ha aprobado más de 6 mil créditos con subsidio a la tasa hipotecaria y operaciones alcanzan más de U$600 millones

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena

Presidente Gabriel Boric promulga Ley “Más Mujeres en Directorios”

“Nunca hubo donaciones”: Montes por la oferta de 1.862 viviendas que el Serviu no tomó “por razones técnicas”

Jooycar revoluciona los seguros de autos

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Servicios

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

“Nunca hubo donaciones”: Montes por la oferta de 1.862 viviendas que el Serviu no tomó “por razones técnicas”
Chile

“Nunca hubo donaciones”: Montes por la oferta de 1.862 viviendas que el Serviu no tomó “por razones técnicas”

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Corte rechaza reclamo de productoras contra Ñuñoa ante cobro por las externalidades de eventos masivos en el Nacional

La banca ha aprobado más de 6 mil créditos con subsidio a la tasa hipotecaria y operaciones alcanzan más de U$600 millones
Negocios

La banca ha aprobado más de 6 mil créditos con subsidio a la tasa hipotecaria y operaciones alcanzan más de U$600 millones

Trump extiende por 90 días el plazo para los aranceles a China y aclara que no habrá gravámenes para el oro

Andrés Music sale de la gerencia general de División El Teniente de Codelco

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público
Tendencias

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena
El Deportivo

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena

Ahora sí: la UC recibe el visto bueno de la DOM e inaugurará el Claro Arena ante Unión Española

“Usen el VAR, para eso tienen la h...”: el duro dardo de Arturo Vidal que aparece en el informe de Felipe González

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”
Cultura y entretención

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Mundo

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

“No se olviden de Gaza”: el mensaje póstumo de Anas al-Sharif, el último periodista de Al Jazeera asesinado por el Ejército israelí

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista