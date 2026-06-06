DT de Portugal sorprende al elegir a Jean Beausejour como el mejor jugador chileno de la historia
Roberto Martínez, el técnico de Portugal, analizó el compromiso que enfrentará su equipo este sábado ante la Roja, y sorprendió al responder quién ha sido el mejor futbolista chileno que ha visto.
El estratega español eligió a un jugador que fue dirigido suyo: “Para mí, hablar del fútbol chileno es hablar de (Jean) Beausejour. Un jugador increíble, con una gran capacidad de adaptación táctica, porque podía jugar en línea de tres o de cinco. Era un ganador nato”.
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