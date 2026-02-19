SUSCRÍBETE
    Fuerte explosión e incendio en sector industrial en Renca: se reportan personas lesionadas y autos quemados

    Una gran explosión provocó un foraz incendio durante la mañana en la comuna de Renca, al norte de la Región Metropolitana. Según antecedentes preliminares del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el incendio se produjo tras la explosión de un camión que transportaba gas, que luego se propagó alcanzando a vehículos que se encontraban en el sector.

    Por 
    Catalina Bórquez

    En el lugar se encuentra trabajando personal de Bomberos de 10 compañías debido a la magnitud de la emergencia y se está evaluando la cantidad de personas lesionadas.

    Según comunicó Transporte Informa de la Región Metropolitana el tránsito se encuentra interrumpido en el sector General Velásquez al norte de Dorsal, en la ruta 5 sur, mientras que desde la zona 5 norte, se encuentra colapsada.

