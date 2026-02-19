Fuerte explosión e incendio en sector industrial en Renca: se reportan personas lesionadas y autos quemados

En el lugar se encuentra trabajando personal de Bomberos de 10 compañías debido a la magnitud de la emergencia y se está evaluando la cantidad de personas lesionadas.

Según comunicó Transporte Informa de la Región Metropolitana el tránsito se encuentra interrumpido en el sector General Velásquez al norte de Dorsal, en la ruta 5 sur, mientras que desde la zona 5 norte, se encuentra colapsada.