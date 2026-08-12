Fuertes lluvias, relámpagos y nieve, sorprenden a los habitantes de varias ciudades en el Norte
Los registros de videos muestran fuertes nevazones en la cordillera de Arica y relámpagos en Antofagasta. Además, ráfagas de viento provocaron voladuras de techumbres y cortes de suministro que afectaron a más de 10 mil clientes. Ante las condiciones meteorológicas, se suspendieron las clases en Iquique, Alto Hospicio y Pisagua para este miércoles.
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