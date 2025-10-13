SUSCRÍBETE
Funcionaria del Metro de Santiago es aplaudida y elogiada tras prohibir ingreso de vendedor ambulante

La situación fue grabada por el mismo sujeto al que no se le permitió ingresar a la estación por llevar un carro, registro que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Un tenso momento se vivió en la estación Hospitales de la Línea 3, luego de que una trabajadora se enfrentara contra un supuesto vendedor ambulante.

En el registro, el hombre reclama contra los guardias que le prohibieron ingresar con un carro de feria, y les exige que le indiquen las leyes.

Pese a que el video lo grabó el mismo sujeto, la funcionaria que lo detuvo se llenó de elogios y generó una serie de reacciones, donde fue completamente apoyada.

“A esa funcionaria deberían premiarla, por hacer muy bien su trabajo”, “Felicitaciones a la Jefa de estación, si en todas las estaciones hubiesen más funcionarias como ella el comercio ambulante en metro no existiría”, fueron algunos de los comentarios.

