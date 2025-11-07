Gonzalo Blumel: “Se repiten los mismos errores del Frente Amplio por el lado de la derecha”
"La política se transformó en una civilización del espectáculo" se lamenta el exministro del Interior Gonzalo Blumel en la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción. Blumel levanta las alertas porque, a su juicio, las RR.SS. "premian" discursos más emocionales que racionales, lo que afecta la calidad del debate político. En esa línea, llama a que la centroderecha no se pliegue a republicanos y libertarios.
