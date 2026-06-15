PAES: 10 consejos estratégicos para lograr el mejor puntaje de ingreso a la universidad en 2027
La cuenta regresiva ya comenzó. Esta semana se abrió la inscripción para la PAES Regular 2026. Especialistas coinciden en que una buena preparación no solo implica estudiar contenidos, sino también tomar decisiones estratégicas con anticipación.
Con 34.324 personas inscritas, la PAES de Invierno 2026 -que se está rindiendo hasta el miércoles 17 de junio- registra la mayor convocatoria desde que comenzó a aplicarse. En paralelo, ya está abierta la inscripción para la PAES Regular de diciembre, que permanecerá disponible hasta el 22 de julio y dará inicio formal al proceso de admisión universitaria 2027.
El creciente interés por la rendición invernal no parece casual. Según datos del DEMRE, en la PAES de Invierno 2025 nueve de cada diez postulantes mejoraron su puntaje en al menos una prueba.
“La evidencia muestra que la PAES de Invierno no es solo una segunda rendición: es una herramienta que está contribuyendo a ampliar oportunidades de acceso a carreras altamente selectivas”, afirma la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés.
Pero mejorar el desempeño no depende solo de estudiar más contenidos. Los meses previos a la rendición son una oportunidad para conocer los requisitos de las carreras de interés, revisar los temarios oficiales, identificar fortalezas y debilidades mediante ensayos y desarrollar habilidades transversales.
No todas las carreras piden lo mismo
Prepararse para la PAES también implica conocer qué requisitos exige cada carrera. Para ello, Leonor Varas, directora del DEMRE, recomienda revisar la Nómina Preliminar de Carreras ya disponible en demre.cl. Allí los estudiantes pueden conocer la oferta académica de las universidades adscritas al sistema y revisar qué pruebas exige cada programa.
“En la Nómina Preliminar encontrarán carreras que tal vez no conozcan y en ese caso es importante averiguar de qué tratan y en qué trabajan esos profesionales, así como conversar con profesores y orientadores que puedan ayudarlos”, señala Leonor Varas.
Revisar con anticipación las pruebas obligatorias y electivas, los factores de selección y las ponderaciones permite planificar mejor el estudio y priorizar esfuerzos.
“Tener la mayor información posible contribuye a clarificar las expectativas de los estudiantes y a disminuir los niveles de ansiedad que suelen acompañar el proceso de admisión”, afirma Óscar Nail Kröyer, director de Docencia de la Universidad de Concepción. A su juicio, la orientación vocacional temprana permite a los postulantes evaluar no solo sus intereses, sino también sus aptitudes y proyecciones futuras.
Para complementar esa búsqueda, la Subsecretaría de Educación Superior recomienda revisar la información en el sitio acceso.mineduc.cl, donde es posible conocer las características de cada carrera, comparar alternativas, revisar aranceles y explorar los beneficios estudiantiles disponibles.
Un requisito que suele pasarse por alto
El sistema de admisión considera múltiples factores, como el NEM, el Ranking, las pruebas obligatorias y las pruebas específicas que exige cada carrera, elementos que varían entre instituciones y programas. Claudia Madrid, subdirectora de Asesoría Vocacional y de Estudio del Preuniversitario UC, advierte que uno de los errores más frecuentes es postergar la revisión de estos antecedentes.
La prueba de Competencia Matemática 2 (M2) muestra uno de los mayores niveles de desconocimiento entre los postulantes. “Enterarse en octubre de que la carrera que quieren exige la prueba M2 es un error caro y perfectamente evitable”, dice Claudia Madrid. La directora del DEMRE coincide en la importancia de revisar este requisito con anticipación: “Es muy importante que la inscriban, porque si no lo hacen y luego se dan cuenta de que la carrera a la que quieren postular la solicita, no habrá nada que hacer una vez finalizada la inscripción”.
Pero conocer los requisitos de las carreras no es lo único que puede marcar diferencias. También existen habilidades transversales que influyen en el desempeño de todas las pruebas.
La habilidad que puede marcar diferencia
La capacidad de comprender textos, interpretar información y extraer datos relevantes tiene un impacto en todas las pruebas.
“En PAES de Matemática, por ejemplo, el rendimiento no depende solo del dominio de fórmulas o procedimientos. El estudiante debe comprender el escenario de la pregunta a la que se enfrenta, identificar los datos relevantes y traducir el lenguaje verbal a representaciones matemáticas”, explica Fabrizio Badilla, jefe del Departamento de Lenguaje del Preuniversitario Pedro de Valdivia.
Algo similar ocurre en las pruebas de Ciencias e Historia y Ciencias Sociales. Felipe Oyarzún, jefe del Departamento de Biología del mismo preuniversitario, señala que muchas preguntas exigen comprender previamente contextos científicos o procesos históricos antes de aplicar la habilidad evaluada en cada ítem.
Entre las estrategias recomendadas por los docentes se encuentran identificar con precisión qué solicita cada pregunta, distinguir información explícita e implícita, interpretar gráficos y tablas y desarrollar hábitos de lectura variados y permanentes.
Cómo aprovechar los meses que quedan
Aún queda tiempo para prepararse. “Estos cinco meses son una oportunidad real de preparación, no solo para estudiar más, sino mejor”, señala Mónica Espina, subdirectora Docente del Preuniversitario UC.
El punto de partida debe ser el diagnóstico. Los ensayos permiten identificar fortalezas y debilidades, pero también entregan información sobre cómo cada estudiante enfrenta la presión de tiempo, la fatiga cognitiva y la ansiedad durante la prueba.
Más que una medición de conocimientos, los ensayos funcionan como una brújula para determinar dónde conviene concentrar esfuerzos. A partir de esa información, la planificación se vuelve más eficiente y permite priorizar contenidos y habilidades que requieren mayor trabajo.
Mónica Espina recomienda revisar tempranamente los temarios oficiales publicados por el DEMRE. Más que un listado de materias, estos documentos especifican los contenidos y habilidades que serán evaluados en cada prueba, lo que facilita construir una preparación más organizada y realista.
También es importante distinguir entre contenidos que no se conocen y los que aún no se logran aplicar correctamente. En el primer caso es necesario estudiar y consolidar conocimientos; en el segundo, la clave es ejercitar sistemáticamente.
La planificación, agrega, funciona mejor cuando se entiende como una guía flexible y no como un horario rígido. Lo habitual es que aparezcan imprevistos, por lo que la capacidad de ajustar el plan y retomarlo resulta más importante que cumplirlo de forma perfecta.
También recomienda organizar el estudio en bloques con pausas, evitar jornadas excesivamente largas y mantener espacios para el descanso y la vida personal. Una preparación equilibrada no solo favorece el bienestar, sino que también mejora el aprendizaje y la capacidad de sostener el esfuerzo en el tiempo.
Los próximos meses pueden marcar diferencias importantes. No solo en los puntajes, sino también en las decisiones que definirán el camino hacia la educación superior.
10 consejos para tener en cuenta
- Revisar la Nómina Preliminar de Carreras en demre.cl.
- Investigar carreras que no se conocen bien antes de postular.
- Conversar con profesores y orientadores para aclarar dudas vocacionales.
- Revisar con anticipación pruebas obligatorias, electivas, factores de selección y ponderaciones.
- Verificar especialmente si la carrera exige la prueba M2 e inscribirla a tiempo.
- Desarrollar comprensión lectora transversal (textos, gráficos y tablas).
- Utilizar ensayos para diagnosticar fortalezas y debilidades.
- Revisar los temarios oficiales del DEMRE.
- Distinguir entre contenidos que no se conocen y contenidos que no se logran aplicar correctamente.
- Organizar el estudio de forma equilibrada: planificación flexible, bloques con pausas, descanso y vida personal.
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