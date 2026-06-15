PAES: 10 consejos estratégicos para lograr el mejor puntaje de ingreso a la universidad en 2027

PAES: 10 consejos de expertos para lograr el mejor puntaje de ingreso a la universidad en 2027.

Con 34.324 personas inscritas, la PAES de Invierno 2026 -que se está rindiendo hasta el miércoles 17 de junio- registra la mayor convocatoria desde que comenzó a aplicarse. En paralelo, ya está abierta la inscripción para la PAES Regular de diciembre, que permanecerá disponible hasta el 22 de julio y dará inicio formal al proceso de admisión universitaria 2027.

El creciente interés por la rendición invernal no parece casual. Según datos del DEMRE, en la PAES de Invierno 2025 nueve de cada diez postulantes mejoraron su puntaje en al menos una prueba.

“La evidencia muestra que la PAES de Invierno no es solo una segunda rendición: es una herramienta que está contribuyendo a ampliar oportunidades de acceso a carreras altamente selectivas”, afirma la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés.

Pero mejorar el desempeño no depende solo de estudiar más contenidos. Los meses previos a la rendición son una oportunidad para conocer los requisitos de las carreras de interés, revisar los temarios oficiales, identificar fortalezas y debilidades mediante ensayos y desarrollar habilidades transversales.

No todas las carreras piden lo mismo

Prepararse para la PAES también implica conocer qué requisitos exige cada carrera. Para ello, Leonor Varas, directora del DEMRE, recomienda revisar la Nómina Preliminar de Carreras ya disponible en demre.cl. Allí los estudiantes pueden conocer la oferta académica de las universidades adscritas al sistema y revisar qué pruebas exige cada programa.

“En la Nómina Preliminar encontrarán carreras que tal vez no conozcan y en ese caso es importante averiguar de qué tratan y en qué trabajan esos profesionales, así como conversar con profesores y orientadores que puedan ayudarlos”, señala Leonor Varas.

La PAES de Invierno se ha consolidado como una alternativa para quienes buscan mejorar sus puntajes.

Revisar con anticipación las pruebas obligatorias y electivas, los factores de selección y las ponderaciones permite planificar mejor el estudio y priorizar esfuerzos.

“Tener la mayor información posible contribuye a clarificar las expectativas de los estudiantes y a disminuir los niveles de ansiedad que suelen acompañar el proceso de admisión”, afirma Óscar Nail Kröyer, director de Docencia de la Universidad de Concepción. A su juicio, la orientación vocacional temprana permite a los postulantes evaluar no solo sus intereses, sino también sus aptitudes y proyecciones futuras.

Para complementar esa búsqueda, la Subsecretaría de Educación Superior recomienda revisar la información en el sitio acceso.mineduc.cl, donde es posible conocer las características de cada carrera, comparar alternativas, revisar aranceles y explorar los beneficios estudiantiles disponibles.

Un requisito que suele pasarse por alto

El sistema de admisión considera múltiples factores, como el NEM, el Ranking, las pruebas obligatorias y las pruebas específicas que exige cada carrera, elementos que varían entre instituciones y programas. Claudia Madrid, subdirectora de Asesoría Vocacional y de Estudio del Preuniversitario UC, advierte que uno de los errores más frecuentes es postergar la revisión de estos antecedentes.

La prueba de Competencia Matemática 2 (M2) muestra uno de los mayores niveles de desconocimiento entre los postulantes. “Enterarse en octubre de que la carrera que quieren exige la prueba M2 es un error caro y perfectamente evitable”, dice Claudia Madrid. La directora del DEMRE coincide en la importancia de revisar este requisito con anticipación: “Es muy importante que la inscriban, porque si no lo hacen y luego se dan cuenta de que la carrera a la que quieren postular la solicita, no habrá nada que hacer una vez finalizada la inscripción”.

Pero conocer los requisitos de las carreras no es lo único que puede marcar diferencias. También existen habilidades transversales que influyen en el desempeño de todas las pruebas.

La prueba M2 es uno de los requisitos que con mayor frecuencia pasa inadvertido entre los postulantes. la-tercera

La habilidad que puede marcar diferencia

La capacidad de comprender textos, interpretar información y extraer datos relevantes tiene un impacto en todas las pruebas.

“En PAES de Matemática, por ejemplo, el rendimiento no depende solo del dominio de fórmulas o procedimientos. El estudiante debe comprender el escenario de la pregunta a la que se enfrenta, identificar los datos relevantes y traducir el lenguaje verbal a representaciones matemáticas”, explica Fabrizio Badilla, jefe del Departamento de Lenguaje del Preuniversitario Pedro de Valdivia.

Algo similar ocurre en las pruebas de Ciencias e Historia y Ciencias Sociales. Felipe Oyarzún, jefe del Departamento de Biología del mismo preuniversitario, señala que muchas preguntas exigen comprender previamente contextos científicos o procesos históricos antes de aplicar la habilidad evaluada en cada ítem.

Entre las estrategias recomendadas por los docentes se encuentran identificar con precisión qué solicita cada pregunta, distinguir información explícita e implícita, interpretar gráficos y tablas y desarrollar hábitos de lectura variados y permanentes.

Cómo aprovechar los meses que quedan

La elección de una carrera también implica revisar qué pruebas exige y cómo se ponderan los distintos factores de selección. Antonio Diaz

Aún queda tiempo para prepararse. “Estos cinco meses son una oportunidad real de preparación, no solo para estudiar más, sino mejor”, señala Mónica Espina, subdirectora Docente del Preuniversitario UC.

El punto de partida debe ser el diagnóstico. Los ensayos permiten identificar fortalezas y debilidades, pero también entregan información sobre cómo cada estudiante enfrenta la presión de tiempo, la fatiga cognitiva y la ansiedad durante la prueba.

Más que una medición de conocimientos, los ensayos funcionan como una brújula para determinar dónde conviene concentrar esfuerzos. A partir de esa información, la planificación se vuelve más eficiente y permite priorizar contenidos y habilidades que requieren mayor trabajo.

Mónica Espina recomienda revisar tempranamente los temarios oficiales publicados por el DEMRE. Más que un listado de materias, estos documentos especifican los contenidos y habilidades que serán evaluados en cada prueba, lo que facilita construir una preparación más organizada y realista.

También es importante distinguir entre contenidos que no se conocen y los que aún no se logran aplicar correctamente. En el primer caso es necesario estudiar y consolidar conocimientos; en el segundo, la clave es ejercitar sistemáticamente.

La planificación, agrega, funciona mejor cuando se entiende como una guía flexible y no como un horario rígido. Lo habitual es que aparezcan imprevistos, por lo que la capacidad de ajustar el plan y retomarlo resulta más importante que cumplirlo de forma perfecta.

También recomienda organizar el estudio en bloques con pausas, evitar jornadas excesivamente largas y mantener espacios para el descanso y la vida personal. Una preparación equilibrada no solo favorece el bienestar, sino que también mejora el aprendizaje y la capacidad de sostener el esfuerzo en el tiempo.

Los próximos meses pueden marcar diferencias importantes. No solo en los puntajes, sino también en las decisiones que definirán el camino hacia la educación superior.

10 consejos para tener en cuenta

La preparación para la PAES no solo implica estudiar contenidos, sino también conocer requisitos, carreras y estrategias de postulación.