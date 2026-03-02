Grave accidente en Quilpué: Parte del techo se derrumbó sobre una tienda en Mall Portal El Belloto
En la tarde de este lunes, se reportó un grave accidente en el Mall Portal El Belloto, ubicado en Quilpué, luego de que parte del techo del centro comercial se desplomara sobre el módulo de una tienda de Pandora. Personal de Bomberos se trasladó al lugar y constató que no hubo personas lesionadas a pesar de la magnitud de la emergencia. Diversos registros compartidos en redes sociales evidencian los estragos que ocasionó el derrumbe, sin embargo, el Mall continuó funcionando con normalidad.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.