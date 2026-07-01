Inicio
Política
Nacional
Negocios
Tecnología
El Deportivo
Mundo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
Opens in new window
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
Opens in new window
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Comercial
Contacto Comercial
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Sucursal Virtual
Opens in new window
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
Hinchas burlan seguridad e invaden la cancha durante el partido de Bélgica vs Senegal
Tras la pausa de hidratación del primer tiempo, tres hombres ingresaron al campo de juego y corrieron entre los futbolistas.
Por
Paula Morales
1 JULIO 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Mundial 2026
Bélgica
Senegal
Viral
Fútbol
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 5 min
Senapred decreta alerta roja en Pucón por fuertes vientos en La Araucanía de hasta 100 km/h
hace 9 min
Sala de Pauta | El giro a la derecha en América Latina: las claves del nuevo mapa político regional
hace 9 min
Remontada para la historia: Bélgica levanta un 0-2 ante Senegal y se mete en octavos de final del Mundial
hace 19 min
Ministro Rabat confirma que gobierno presentará indicaciones en reforma de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente
hace 31 min
GNL Quintero presenta proyecto de desalinizadora por US$400 millones
hace 58 min
Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
Servicios
Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming
Rating del martes 30 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile
Ministro Rabat confirma que gobierno presentará indicaciones en reforma de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente
Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
Trama bielorrusa: Lagos insiste en salir de la cárcel y recurre a la Suprema para revisar amparo
Negocios
GNL Quintero presenta proyecto de desalinizadora por US$400 millones
BHP inicia tramitación ambiental para reactivar Cerro Colorado por US$ 1.500 millones
El Ipsa termina con su racha de ganancias y el dólar retoma su tendencia al alza
Tendencias
Estos hábitos alimenticios pueden ayudarte si tienes riesgo de Alzheimer, según un estudio
Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico
Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista
El Deportivo
Remontada para la historia: Bélgica levanta un 0-2 ante Senegal y se mete en octavos de final del Mundial
Con tres denuncias sobre la mesa: Sifup abre canal para combatir las malas prácticas médicas en el fútbol chileno
Periodistas e hinchas ecuatorianos agredidos: los bochornosos festejos en México tras clasificar a octavos del Mundial
Tecnología
Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual
Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile
iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales
Cultura y entretención
De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People
El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images
De Rosalía a BTS y Robbie Williams: los 20 conciertos imperdibles del segundo semestre de 2026
Mundo
Senapred decreta alerta roja en Pucón por fuertes vientos en La Araucanía de hasta 100 km/h
Xi dice que “reunificación” con Taiwán es “misión histórica” del PCCh y llama a fortalecer FF.AA. chinas
Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes
Paula
Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.