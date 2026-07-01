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    Hinchas burlan seguridad e invaden la cancha durante el partido de Bélgica vs Senegal

    Tras la pausa de hidratación del primer tiempo, tres hombres ingresaron al campo de juego y corrieron entre los futbolistas.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Mundial 2026BélgicaSenegalViralFútbol

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