Hombre pateó a una niña de 6 años: quedó libre por certificado de discapacidad
El incidente ocurrió en plena calle del barrio Palermo, ubicado en Buenos Aires (Argentina) y fue captado por una cámara de seguridad.
La agresión tuvo lugar el jueves 13 de noviembre a pocos metros de su madre. Tras el golpe, el agresor se alejó como si nada hubiese pasado.
La situación fue presenciada por un policía, quien interceptó al sujeto, pero lo liberó minutos después cuando el atacante exhibió un certificado de discapacidad.
El agresor fue identificado con las siglas R.F.m, de 22 años y nacionalidad venezolana, y padece “retraso madurativo”.
Sin embargo, el caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de la ciudad.
