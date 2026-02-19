Imágenes de drone muestran cómo quedó el lugar afectado por la explosión en Renca
Un video compartido por @sebaldo.cl muestra cómo quedó el lugar donde se produjo la violenta explosión de un camión que transporta gas a la altura del empalme General Velásquez, en la Ruta 5, en la comuna de Renca.
Durante la jornada, personal de Bomberos trabajó en la zona para controlar la fuga de gas. En tanto, las autoridades informaron que la vía permanecerá cerrada por el resto del día debido las diligencias de investigación que se deben realizar, por lo que hacen un llamado a los automovilistas a buscar rutas alternativas.

