SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Imprudente acción provoca fuego en estación de servicio en India

    Momentos de tensión se vivieron en una estación de servicio en la ciudad de Raipur, en el centro de India, luego de que un hombre encendiera fuego en plena zona de carga de combustible.

    Por 
    Catalina Bórquez

    El peligroso episodio quedó grabado por una de las cámaras de seguridad de la bencinera, que captó el momento en que dos personas se encontraban en el lugar cargando combustible. Cuando uno de ellos intentó encender un cigarrillo y tras ser advertido por su acompañante, el sujeto reaccionó molesto y prendió fuego a la boquilla del dispensador, lo que provocó un intenso fuego que se propagó rápidamente.

    El hecho generó alarma entre quienes se encontraban en la estación. Sin embargo, gracias a uno de los trabajadores que intervino de inmediato, lograron apagar las llamas. Mientras los involucrados intentaban huir, fueron retenidos por los empleados hasta la llegada del personal policial, que procedió a su detención.

    Más sobre:IndiaFuegoCombustibleIncidente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Biministro García y Mas realizan encuentro para el cambio de mando de las subsecretarías del Ministerio de Economía

    A días de su presentación en Viña: se estrena documental con la trastienda del show Red Bull Symphonic de Pablo Chill-E

    Netflix presenta el tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal

    Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895

    Chilevisión confirma a Dino Gordillo en el Festival de Comedia luego de supuesto beso a menor de edad en Villa Alegre

    Steinert continúa despliegue municipal: se reunió con alcaldes de Peñalolén y Vitacura

    Servicios

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895
    Chile

    Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895

    Steinert continúa despliegue municipal: se reunió con alcaldes de Peñalolén y Vitacura

    Kast sostiene reunión protocolar con Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

    Biministro García y Mas realizan encuentro para el cambio de mando de las subsecretarías del Ministerio de Economía
    Negocios

    Biministro García y Mas realizan encuentro para el cambio de mando de las subsecretarías del Ministerio de Economía

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025

    Empresas de RRNN, centros comerciales y de transporte: las mayores inversiones de las AFP en bonos locales en enero

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?
    Tendencias

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry participarán juntos en los dobles del BCI Seguros Chile Open
    El Deportivo

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry participarán juntos en los dobles del BCI Seguros Chile Open

    Paqui Meneghini enfrenta las críticas por la falta de victorias de la U: “No invierto tiempo en eso”

    Polémica reacción del DT de Flamengo frente a acto de racismo contra Vinícius Júnior provoca airadas críticas en Brasil

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    A días de su presentación en Viña: se estrena documental con la trastienda del show Red Bull Symphonic de Pablo Chill-E
    Cultura y entretención

    A días de su presentación en Viña: se estrena documental con la trastienda del show Red Bull Symphonic de Pablo Chill-E

    Netflix presenta el tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal

    Chilevisión confirma a Dino Gordillo en el Festival de Comedia luego de supuesto beso a menor de edad en Villa Alegre

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein
    Mundo

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder