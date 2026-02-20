Imprudente acción provoca fuego en estación de servicio en India

El peligroso episodio quedó grabado por una de las cámaras de seguridad de la bencinera, que captó el momento en que dos personas se encontraban en el lugar cargando combustible. Cuando uno de ellos intentó encender un cigarrillo y tras ser advertido por su acompañante, el sujeto reaccionó molesto y prendió fuego a la boquilla del dispensador, lo que provocó un intenso fuego que se propagó rápidamente.

El hecho generó alarma entre quienes se encontraban en la estación. Sin embargo, gracias a uno de los trabajadores que intervino de inmediato, lograron apagar las llamas. Mientras los involucrados intentaban huir, fueron retenidos por los empleados hasta la llegada del personal policial, que procedió a su detención.