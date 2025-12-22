Irresponsable ciclista provocó accidente y dejó a mujer gravemente herida: aún no es localizado
La víctima de 43 años sufrió graves lesiones tras la imprudente maniobra de un ciclista, mientras se desplazaban hacia el Santuario de Lo Vásquez.
Durante estos días, se viralizó en redes sociales un choque entre ciclistas que se trasladaban hacia Lo Vásquez. El hecho ocurrió el pasado 8 de diciembre, cuando según las imágenes, el hombre identificado como “Da Charly Bike”, derribó a una mujer.
Tras la coalición, la víctima cayó fuertemente al suelo, generando preocupación entre las demás personas. La mujer sufrió una fractura de rodillas y pierna, además de otras lesiones en sus extremidades, por lo que las próximas semanas deberá someterse a una cirugía.
El sujeto que provocó este accidente, aún no ha sido ubicado ya que después del impacto huyó del lugar tras ser increpado.
