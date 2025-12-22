Irresponsable ciclista provocó accidente y dejó a mujer gravemente herida: aún no es localizado

Durante estos días, se viralizó en redes sociales un choque entre ciclistas que se trasladaban hacia Lo Vásquez. El hecho ocurrió el pasado 8 de diciembre, cuando según las imágenes, el hombre identificado como “Da Charly Bike”, derribó a una mujer.

Tras la coalición, la víctima cayó fuertemente al suelo, generando preocupación entre las demás personas. La mujer sufrió una fractura de rodillas y pierna, además de otras lesiones en sus extremidades, por lo que las próximas semanas deberá someterse a una cirugía.

El sujeto que provocó este accidente, aún no ha sido ubicado ya que después del impacto huyó del lugar tras ser increpado.