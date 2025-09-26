Israel coloca altavoces en Gaza para transmitir el discurso de Netanyahu en la ONU
Este viernes el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, realizará su alocución en la 80ª Asamblea de la ONU.
Los parlantes fueron acondicionados en camiones de la FDI, los que recorrerán parte del enclave mientras Netanyahu se pronuncia ante el pleno de la Organización de Naciones Unidas.
La acción de Netanyahu, ha levantado gran polémica en el país y en el mundo. Sin embargo, según el propio primer ministro, en su intervención contará “la verdad de Israel” .
