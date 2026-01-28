Javier Milei rompió los protocolos y sorprendió con nuevo show musical en Mar del Plata
El presidente de Argentina, Javier Milei, sorprendió a los asistentes del teatro Roxy de Mar de Plata tras subirse al escenario junto a Fátima Flórez para cantar "El Rock del Gato", de los Ratones Paranoicos. La actuación fue registrada por el público y no pasó inadvertida por la ciudadanía, generando controversia por este nuevo acto que realizó Milei fuera del protocolo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.