SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Javiera Parada adelanta detalles de su libro “Sin nada que perder”

    La gestora cultural y coordinadora de Arte y Cultura del Centro de Estudios Públicos repasó los principales hitos de su nuevo libro en conversación con la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez, y el conductor Rodrigo Álvarez en Desde la Redacción. "Si hay gente que se desilusiona porque tenía una expectativa de que iba a ser como la pasionaria chilena, lamento desilusionarlos", dijo la también actriz, quien subrayó en esta entrevista varios aspectos de su vida, marcada entre la cultura y la política.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónJaviera ParadaLo que tienes que saberSin nada que perder

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos

    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”

    Quiroz afirma que, para cumplir meta fiscal del gobierno, el PIB debe crecer sobre 3% promedio entre 2027-2030

    Natalia Duco enfrenta las críticas por cuadrarse con el rodeo: “Es un deporte por ley”

    Julian Barnes: el maestro de la memoria que conquista el Princesa de Asturias y cierra su carrera

    Desde la Redacción: Entrevista a Matías Acevedo, exDipres de Piñera II

    Servicios

    Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos

    Rating del martes 9 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 9 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Portugal vs. Nigeria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Portugal vs. Nigeria en TV y streaming

    Carabineros incauta más de medio millón de cajetillas de cigarrillos de contrabando en Colchane
    Chile

    Carabineros incauta más de medio millón de cajetillas de cigarrillos de contrabando en Colchane

    Lluvias en la RM: precipitaciones se detienen en la tarde y temperaturas mínimas podrían llegar a 1°C

    Jefe de bancada de republicanos descarta riesgos para la AC contra Grau tras libertad de acción de RN

    Quiroz afirma que, para cumplir meta fiscal del gobierno, el PIB debe crecer sobre 3% promedio entre 2027-2030
    Negocios

    Quiroz afirma que, para cumplir meta fiscal del gobierno, el PIB debe crecer sobre 3% promedio entre 2027-2030

    El costo de cuidar, la columna de Valentina Paredes

    Hay casi 1.700 ópticas en Chile: Rotter & Krauss y GMO lideran un mercado atomizado

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna
    Tendencias

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Cómo reducir tu consumo de sal, sin sacrificar el sabor de tus comidas

    Natalia Duco enfrenta las críticas por cuadrarse con el rodeo: “Es un deporte por ley”
    El Deportivo

    Natalia Duco enfrenta las críticas por cuadrarse con el rodeo: “Es un deporte por ley”

    Con la estrategia de Marcelo Díaz y Jorge Almirón: Javier Correa se disculpa por criticas a juez Nicolás Gamboa

    Aumenta la presión sobre Roberto Tobar: Colo Colo y la U pierden la paciencia con los arbitrajes y las “faltas de respeto”

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Julian Barnes: el maestro de la memoria que conquista el Princesa de Asturias y cierra su carrera
    Cultura y entretención

    Julian Barnes: el maestro de la memoria que conquista el Princesa de Asturias y cierra su carrera

    Álvaro Díaz: una de las figuras estelares de la música urbana regresa a Chile

    DJ Bitman anuncia su primer disco en ocho años y estrena primer single

    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”
    Mundo

    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”

    Irán denuncia que Estados Unidos use el Mundial de fútbol “para humillar y discriminar a otras naciones”

    Polémica por medida de congresista colombiana que podría suspender a Petro de la presidencia

    Crema de pimientos y callampas secas
    Paula

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija