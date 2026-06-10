Javiera Parada adelanta detalles de su libro “Sin nada que perder”
La gestora cultural y coordinadora de Arte y Cultura del Centro de Estudios Públicos repasó los principales hitos de su nuevo libro en conversación con la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez, y el conductor Rodrigo Álvarez en Desde la Redacción. "Si hay gente que se desilusiona porque tenía una expectativa de que iba a ser como la pasionaria chilena, lamento desilusionarlos", dijo la también actriz, quien subrayó en esta entrevista varios aspectos de su vida, marcada entre la cultura y la política.
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