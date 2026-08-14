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    Julieta Venegas inaugura mural en barrio Italia previo a la presentación de su primer libro “Norteña”

    Durante la tarde de este viernes, Julieta Venegas participó de un conversatorio, donde fue entrevistada por Nicole, como parte de la promoción su de su primer libro “Norteña. Memorias de un comienzo”.

    Por 
    Paula Morales
     
    Gerardo Aliaga

    En la instancia, invitó a la rapera y letrista chilena Ana Tijoux, amiga y colaboradora de la cantante mexicana, regalando una versión improvisada y en piano de su canción ‘Eres para mí’. Minutos después presentaron un mural de su nueva obra en el barrio Italia.

    El lanzamiento oficial de su debut literario está programado para este sábado 15 de agosto en el Centro Cultural La Moneda, a las 12:00 horas en la Sala de Cine.

    La actividad será gratuita y abierta a todo público, aunque contará con cupos limitados y requerirá inscripción previa.

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