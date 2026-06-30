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    Kast alude a catástrofe en Venezuela en su alocución en la Cumbre del Mercosur

    El mandatario participó e intervino de la sesión plenaria de la cumbre, donde abordó la tragedia señalando que "ninguno de nosotros preguntó por la ideología de quien estaba bajo los escombros”.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:MercosurKast

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