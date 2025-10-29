Kast endurece el tono contra migrantes irregulares: “Tienen 133 días para partir”
En el marco de la presentación de las medidas del "Plan Escudo Fronterizo", el abanderado del Partido Republicano y el PSC, José Antonio Kast, instó a los migrantes irregulares a abandonar el país antes del cambio de gobierno. "Si no lo hacen voluntariamente los vamos a buscar y van a haber sanciones", dijo, agregando que "nunca más van a entrar a suelo chileno". Esto, haciendo alusión a su potencial llegada a La Moneda el próximo 11 de marzo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.