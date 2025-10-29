SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Kast endurece el tono contra migrantes irregulares: “Tienen 133 días para partir”

En el marco de la presentación de las medidas del "Plan Escudo Fronterizo", el abanderado del Partido Republicano y el PSC, José Antonio Kast, instó a los migrantes irregulares a abandonar el país antes del cambio de gobierno. "Si no lo hacen voluntariamente los vamos a buscar y van a haber sanciones", dijo, agregando que "nunca más van a entrar a suelo chileno". Esto, haciendo alusión a su potencial llegada a La Moneda el próximo 11 de marzo.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Más sobre:José Antonio KastMigraciónPlan Escudo Fronterizo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Locura pirata por ser campeones: hinchas de Coquimbo Unido agotan las entradas para el duelo ante Unión La Calera

La visita de Mauricio Macri, Bernardo Matte y Luis Felipe Gazitúa al estadio Claro Arena

“Es votar en favor de la transparencia”: diputados reaccionan a aprobación de AC contra Antonio Ulloa

Johannes Kaiser propone terminar con varios tratados internacionales en su eventual gobierno

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Familia de Krishna Aguilera prepara despedida de joven asesinada y mantiene resguardo policial

Servicios

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

“Es votar en favor de la transparencia”: diputados reaccionan a aprobación de AC contra Antonio Ulloa
Chile

“Es votar en favor de la transparencia”: diputados reaccionan a aprobación de AC contra Antonio Ulloa

Johannes Kaiser propone terminar con varios tratados internacionales en su eventual gobierno

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

La visita de Mauricio Macri, Bernardo Matte y Luis Felipe Gazitúa al estadio Claro Arena
Negocios

La visita de Mauricio Macri, Bernardo Matte y Luis Felipe Gazitúa al estadio Claro Arena

Falabella celebra la recuperación de su grado de inversión perdido en 2023

Bolsa de Santiago logra un nuevo récord mientras que Jerome Powell enfría a Wall Street

Cuántos chilenos celebran Halloween y qué es lo que más les gusta comer, según un estudio
Tendencias

Cuántos chilenos celebran Halloween y qué es lo que más les gusta comer, según un estudio

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Locura pirata por ser campeones: hinchas de Coquimbo Unido agotan las entradas para el duelo ante Unión La Calera
El Deportivo

Locura pirata por ser campeones: hinchas de Coquimbo Unido agotan las entradas para el duelo ante Unión La Calera

La ANFP reprograma el duelo entre la UC y O’Higgins en paralelo al de Coquimbo Unido

Team ParaChile recibe la bandera que será portada en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos
Cultura y entretención

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

Yo La Tengo tendrá sideshow en el Parque de las esculturas

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos
Mundo

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos

El destructivo paso del huracán Melissa por Cuba tras devastación en Jamaica

Fiscal de París dice que sospechosos del robo del Louvre “admiten parcialmente su participación”

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”