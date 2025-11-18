¿Kast o Jara?: quién conseguirá el apoyo de los electores de Parisi en el balotaje
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el periodista Rodrigo Álvarez conversó con María José Naudon, decana de la escuela de gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, quienes analizaron la carrera de los dos candidatos presidenciales para conseguir el respaldo de quienes apoyaron a Franco Parisi en la primera vuelta.
