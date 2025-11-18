BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    ¿Kast o Jara?: quién conseguirá el apoyo de los electores de Parisi en el balotaje

    En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el periodista Rodrigo Álvarez conversó con María José Naudon, decana de la escuela de gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, quienes analizaron la carrera de los dos candidatos presidenciales para conseguir el respaldo de quienes apoyaron a Franco Parisi en la primera vuelta.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónMaría José NaudonMarco MorenoLo que tienes que saberJeannette JaraJosé Antonio KastFranco ParisiPDGEleccionesElecciones presidenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Cómo viene la segunda vuelta?: Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara

    Falla global de Cloudfare que afecta a X y ChatGPT coincide con mantención programada en centros de datos: uno de ellos está en Santiago

    CMF sanciona a directores de Sartor AGF con $14.569 millones por irregularidades financieras

    Asesor económico de Kast se abre a revisar la gradualidad del ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Se suma a Sinner: Carlos Alcaraz anuncia su baja de las Finales de la Copa Davis

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Venezuela contra Canadá

    Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Venezuela contra Canadá

    Rating del lunes 17 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 17 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Falla global de Cloudfare que afecta a X y ChatGPT coincide con mantención programada en centros de datos: uno de ellos está en Santiago
    Chile

    Falla global de Cloudfare que afecta a X y ChatGPT coincide con mantención programada en centros de datos: uno de ellos está en Santiago

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Corte ordena mejorar habitabilidad e higiene de módulo de recinto penal de Colina

    ¿Cómo viene la segunda vuelta?: Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara
    Negocios

    ¿Cómo viene la segunda vuelta?: Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara

    CMF sanciona a directores de Sartor AGF con $14.569 millones por irregularidades financieras

    Asesor económico de Kast se abre a revisar la gradualidad del ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile
    Tendencias

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Tragedia en Torres del Paine: confirman una segunda muerte y aumenta la cifra de desaparecidos

    Se suma a Sinner: Carlos Alcaraz anuncia su baja de las Finales de la Copa Davis
    El Deportivo

    Se suma a Sinner: Carlos Alcaraz anuncia su baja de las Finales de la Copa Davis

    Escándalo en Inglaterra: árbitro habla de conspiración en uno de los títulos de Manchester City en la Premier League

    La hora de Gabriel Suazo: los factores que elevan al lateral en la Roja y en el Sevilla

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente
    Finde

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile
    Cultura y entretención

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla
    Mundo

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?