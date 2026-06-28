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    La historia de Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral

    Lo que parecía un paseo cualquiera por las calles de Ciudad de México junto a su dueña terminó convirtiendo a Merlín en una inesperada estrella de las redes sociales. El pato doméstico de dos años cautivó a los aficionados y pasó a ser uno de los protagonistas más comentados del Mundial.

    Por 
    Antonio Alburquerque y Pablo Gándara

    De un paseo por las calles de Ciudad de México a convertirse en una celebridad del Mundial. Merlín, un pato doméstico de apenas dos años, conquistó a miles de aficionados y se transformó en uno de los fenómenos virales más inesperados del torneo. Su historia ha dado la vuelta al mundo y las redes sociales no dejan de hablar de él.

    ¿Ya conocías a Merlín? Conócela la historia en este video.

    Más sobre:Mundial 2026Pato mexicano

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