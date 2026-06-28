La historia de Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral

De un paseo por las calles de Ciudad de México a convertirse en una celebridad del Mundial. Merlín, un pato doméstico de apenas dos años, conquistó a miles de aficionados y se transformó en uno de los fenómenos virales más inesperados del torneo. Su historia ha dado la vuelta al mundo y las redes sociales no dejan de hablar de él.

¿Ya conocías a Merlín? Conócela la historia en este video.